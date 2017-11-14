Южанина: продолжать политику постоянного повышения акцизов нельзя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Налоговая политика правительства по постоянному повышению акцизов призвела к банкротству целых отраслей. Об этом в ходе согласительного совета сообщила председатель налогового комитета ВР Нина Южанина, передает корреспондент УНН.
По ее словам продолжать и дальше такую практику нельзя, и политику государства по этим вопросам надо пересматривать.
"Сегодня много звучало вопросов императивной нормы налогового кодекса по увеличению ставок акцизного налога и рентных платежей ... Действительно, в этом году подавая ресурсные законопроекты Правительство не учло, что начиная с 2010 года стремительный рост акцизов привел к тому, что некоторые отрасли на пределе банкротства, а некоторые отрасли полностью зашли в тень.
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Поэтому, завтра комитетом утром будет рассмотрен доработанный законопроект из трех (относительно пересмотра ставок некоторых налогов - ред.), которые на сегодня являются зарегистрированные в парламенте, и в нем будут учтены и те позиции отдельных отраслей и самое главное рекомендации Счетной палаты Украины, которая предоставила глубокие расчеты относительно того, что нельзя дальше продолжать такую акцизную политику и ее надо пересматривать", - отметила нардеп.
Как сообщал УНН, качественный алкоголь в ЕС сегодня доступный, чем в Украине. Причина этого заключается в высоких акцизах.
"Если сравнить доходы в ЕС и в Украине - это разница очевидна, и она не в нашу пользу. Однако, если сравнить соотношение стоимости алкоголя в странах ЕС к доходам, то получится, что мы живем "богаче" наших западных соседей. Разница в сопоставлении цене алкоголя - минимум в 4 раза. Это означает, что в пересчете стоимости алкоголя до среднего уровня дохода, для Украинской алкоголь дороже в разы, чем для европейцев. Это следствие непродуманной налоговой политики, в дальнейшем провоцирует покупателя на экономию, а значит - на покупку суррогатного алкоголя", - пояснила генеральный директор компании" Eastern Beverage Trading "Ольга Ивушкина.