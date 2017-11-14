Южаніна: продовжувати політику постійного підвищення акцизів не можна

ukru
15:10 • 32990 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 64012 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 81998 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 118781 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 96642 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 95524 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 126608 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 118577 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 121677 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 190502 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 128185 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 162380 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 115262 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 76845 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 66218 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 66144 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 118751 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 162338 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 190491 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 209215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 36528 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 76796 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 134867 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 124856 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 155631 перегляди
Актуальне
Южаніна: продовжувати політику постійного підвищення акцизів не можна

Южаніна: продовжувати політику постійного підвищення акцизів не можна

Київ • УНН

 • 9318 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Податкова політика Уряду з постійного підвищення акцизів прізвела до банкрутства цілих галузей. Про це під час погоджувальної ради повідомила голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

За її словами продовжувати й надалі таку практику не можна, і політику держави з цих питань треба переглядати.

“Сьогодні багато лунало питань щодо імперативної норми податкового кодексу щодо збільшення ставок акцизного податку і рентних платежів ... Справді, у цьому році подаючи ресурсні законопроекти Уряд не врахував, те що починаючи з 2010 року стрімке зростання акцизів призвело до того, що деякі галузі на межі банкрутіння, а деякі галузі повністю зайшли в тінь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держава втрачає до 20 млн грн щодня через нелегальний ринок алкоголю

Тому, завтра комітетом вранці буде розглянутий доопрацьований законопроект із трьох ( щодо перегляду ставок деяких податків — ред. ), які на сьогодні є зареєстровані в парламенті і в ньому будуть враховані і ті позиції окремих галузей і саме головне рекомендації рахункової палати України, яка надала глибокі розрахунки щодо того що не можна далі продовжувати таку акцизну політику і її треба переглядати”, — зазначила нардеп.

Як повідомляв УНН, якісний алкоголь в ЄС сьогодні доступніший, ніж в Україні. Причина цього полягає у зависоких акцизах.

“Якщо порівняти доходи громадян в ЄС і в Україні — то різниця очевидна, і вона не в нашу користь. Проте, якщо порівняти співвідношення вартості алкоголю в країнах ЄС до доходів, то вийде, що ми живемо „багатше“ наших західних сусідів. Різниця в зіставленній ціні алкоголю, — мінімум в 4 рази. Це означає, що в перерахунку вартості алкоголю до середнього рівня доходу, для українців алкоголь дорожче в рази, ніж для європейців. Це наслідок непродуманої податкової політики, що в подальшому провокує покупця на економію, а значить — на покупку сурогатного алкоголю”, — пояснила генеральний директор компанії “Eastern Beverage Trading” Ольга Івушкіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$283.66
Brent
$72.97
Bitcoin
$86,952.30
S&P 500
$5,701.93
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,093.94
Ethereum
$2,001.33