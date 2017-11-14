Южаніна: продовжувати політику постійного підвищення акцизів не можна

За її словами продовжувати й надалі таку практику не можна, і політику держави з цих питань треба переглядати.

“Сьогодні багато лунало питань щодо імперативної норми податкового кодексу щодо збільшення ставок акцизного податку і рентних платежів ... Справді, у цьому році подаючи ресурсні законопроекти Уряд не врахував, те що починаючи з 2010 року стрімке зростання акцизів призвело до того, що деякі галузі на межі банкрутіння, а деякі галузі повністю зайшли в тінь.

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Тому, завтра комітетом вранці буде розглянутий доопрацьований законопроект із трьох ( щодо перегляду ставок деяких податків — ред. ), які на сьогодні є зареєстровані в парламенті і в ньому будуть враховані і ті позиції окремих галузей і саме головне рекомендації рахункової палати України, яка надала глибокі розрахунки щодо того що не можна далі продовжувати таку акцизну політику і її треба переглядати”, — зазначила нардеп.

Як повідомляв УНН, якісний алкоголь в ЄС сьогодні доступніший, ніж в Україні. Причина цього полягає у зависоких акцизах.

“Якщо порівняти доходи громадян в ЄС і в Україні — то різниця очевидна, і вона не в нашу користь. Проте, якщо порівняти співвідношення вартості алкоголю в країнах ЄС до доходів, то вийде, що ми живемо „багатше“ наших західних сусідів. Різниця в зіставленній ціні алкоголю, — мінімум в 4 рази. Це означає, що в перерахунку вартості алкоголю до середнього рівня доходу, для українців алкоголь дорожче в рази, ніж для європейців. Це наслідок непродуманої податкової політики, що в подальшому провокує покупця на економію, а значить — на покупку сурогатного алкоголю”, — пояснила генеральний директор компанії “Eastern Beverage Trading” Ольга Івушкіна.