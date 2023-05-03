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"Юбилей культурной миссии": национальный тур "Кино ради Победы" пересек рубеж в 1200 кинопоказов

"Юбилей культурной миссии": национальный тур "Кино ради Победы" пересек рубеж в 1200 кинопоказов

Киев • УНН

 • 951064 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальный тур "Кино ради Победы" пересек рубеж в 1200 показов: начиная с 6 августа 2022 года украинское кино увидели в 267 населенных пунктах Украины. Об этом сообщили в Благотворительном Фонде "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

“Кино ради победы!” – уникальный проект, в рамках которого украинские фильмы могут увидеть защитники Украины в воинских частях и десятки тысяч зрителей в населенных пунктах без кинотеатров.

Цитата

"Отмечаем вместе с партнерами очередной юбилей нашей культурной миссии! Национальный тур "Кино ради Победы!" пересек рубеж в 1200 кинопоказов! Начиная с 6 августа 2022 года украинское кино увидели в 267 населенных пунктах: дети, взрослые, гражданские, защитники: "Украинское кино стоит смотреть, потому что оно классное!" Действительно, современный украинский кинематограф захватывает. Причем не только украинцев, но и зарубежных зрителей!" - сообщили в "МХП-Громаді".

Ранее

Украинский масштабный проект “Кино ради победы!” получил одну из самых престижных в мире наград в сфере коммуникаций – SABRE Awards. Этой наградой отмечаются кампании и агентства, которые демонстрируют высокий уровень стратегического планирования, креативности и бизнес-результатов. В этом году в категории “Ukraine and Other Independent States” победителем стал национальный тур “Кино ради победы!”

Справка

Проект “Кино ради победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ассоциации "Смотри украинское!" при поддержке фонда "МХП – Громаді" и компании "Делойт" в Украине, при содействии компании "Вавилон", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.

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