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"Ювілей культурної місії": національний тур "Кіно заради Перемоги" перетнув межу в 1200 кінопоказів

"Ювілей культурної місії": національний тур "Кіно заради Перемоги" перетнув межу в 1200 кінопоказів

Київ • УНН

 • 951066 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Національний тур "Кіно заради Перемоги" перетнув межу у 1200 показів: починаючи з 6 серпня 2022 року українське кіно побачили у 267 населених пунктах України. Про це повідомили в Благодійному Фонді "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

“Кіно заради перемоги!” – унікальний проєкт, у межах якого українські фільми можуть побачити захисники України у військових частинах та десятки тисяч глядачів у населених пунктах без кінотеатрів.

Цитата

"Відзначаємо разом з партнерами черговий ювілей нашої культурної місії! Національний тур "Кіно заради Перемоги!" перетнув межу в 1200 кінопоказів! Починаючи з 6 серпня 2022 року українське кіно побачили у 267 населених пунктах: діти, дорослі, цивільні, захисники.І всюди ми чуємо: "Українське кіно варто дивитися, бо воно класне!" Справді, сучасний український кінематограф захоплює. При чому не лише українців, а й закордонних глядачів!" - повідомили в "МХП-Громаді".

Раніше

Український масштабний проєкт “Кіно заради перемоги!” отримав одну з найпрестижніших у світі нагород у сфері комунікацій – SABRE Awards. Цією нагородою відзначаються кампанії та агентства, які демонструють найвищий рівень стратегічного планування, креативності та бізнес-результатів. Цього року у категорії “Ukraine and Other Independent States” переможцем став національний тур “Кіно заради перемоги!”.

Довідка

Проєкт “Кіно заради перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації "Дивись українське!" за підтримки фонду "МХП – Громаді" та компанії "Делойт" в Україні, за сприяння компанії "Вавілон", ГО "УкрКіноФест", ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національною поліцією України.

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