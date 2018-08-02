"Ювентус" одержал победу в поединке против звезд МЛС

Первые удары в створ ворот команды МЛС состоялись усилиями Бернандески - голкипер Гьюзан оба раза зафиксировал мяч в руках. Зато более острую возможность создал американский коллектив, а именно цент бэк Аарон Лонг. Американец ударом головы проверил крестовину ворот Щесны.



21-летний нападающий Андреа Фавилли изменил цифры на табло, переправив головой мяч в левый нижний угол ворот противников. Эффектная атака от звезд МЛС закончилась взятием ворот на 26 минуте. На выстрел взлета Кальво с трудностями отреагировал Щесны, дальше мяч прошел вд одной стойки к другой, где Джозеф Мартинес переправил его в ворота на линии которых находились еще и двое полевых игроков "старой синьоры" - 1:1.



Судьбу баталии решила послематчевая серия пенальти. Игроки итальянского коллектива ни разу не ошиблись и выиграли лотерею 5:3.



Отметим, что звездный новичок "старой синьоры" Криштиану Роналду не попал в заявку команды, ведь только приступил к тренировкам с новым клубом.



Напомним, селекционную службу киевского "Динамо" пополнил новый сотрудник - человек с известным именем в истории футбола Александр Заваров.