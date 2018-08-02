"Ювентус" одержал победу в поединке против звезд МЛС

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31119 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95269 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121470 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129173 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167827 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152865 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140698 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130398 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180338 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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"Ювентус" одержал победу в поединке против звезд МЛС

"Ювентус" одержал победу в поединке против звезд МЛС

Киев  •  УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. "Мерседес-Бенц" арена в Атланте приняла выставочный поединок (на стадион пришли более 72 тысяч болельщиков) звезд североамериканской футбольной лиги МЛС и туринского "Ювентуса", передает корреспондент УНН.

Первые удары в створ ворот команды МЛС состоялись усилиями Бернандески - голкипер Гьюзан оба раза зафиксировал мяч в руках. Зато более острую возможность создал американский коллектив, а именно цент бэк Аарон Лонг. Американец ударом головы проверил крестовину ворот Щесны.

21-летний нападающий Андреа Фавилли изменил цифры на табло, переправив головой мяч в левый нижний угол ворот противников. Эффектная атака от звезд МЛС закончилась взятием ворот на 26 минуте. На выстрел взлета Кальво с трудностями отреагировал Щесны, дальше мяч прошел вд одной стойки к другой, где Джозеф Мартинес переправил его в ворота на линии которых находились еще и двое полевых игроков "старой синьоры" - 1:1.

Судьбу баталии решила послематчевая серия пенальти. Игроки итальянского коллектива ни разу не ошиблись и выиграли лотерею 5:3.

Отметим, что звездный новичок "старой синьоры" Криштиану Роналду не попал в заявку команды, ведь только приступил к тренировкам с новым клубом.

Напомним, селекционную службу киевского "Динамо" пополнил новый сотрудник - человек с известным именем в истории футбола Александр Заваров.

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