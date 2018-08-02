"Ювентус" здобув перемогу у поєдинку проти зірок МЛС

Перші удари в площину воріт команди МЛС відбулися зусиллями Бернандескі – голкіпер Гьюзан обидва рази зафіксував м'яч у руках. Натомість більш гостру нагоду створил американський колектив, а саме цент бек Аарон Лонг. Американець ударом головою перевірив хрестовину воріт Щесни.



21-річний нападник Андреа Фавіллі змінив цифри на табло, переправивши головою м'яч у лівий нижній кут воріт супротивників. Ефектна атака від зірок МЛС закінчилася взяттям воріт на 26 хвилині. На постріл злету Кальво з труднощами відреагував Щесни, далі м'яч пройшов вд однієї стійки до іншої, де Джозеф Мартінес переправив його у ворота на лінії яких знаходилися ще й двоє польових гравців "старої синьйори" – 1:1.



Долю баталії вирішила післяматчева серія пенальті. Гравці італійського колективу жодного разу не помилися та виграли лотерею 5:3.



Відзначимо, що зірковий новачок "старої синьйори" Кріштіану Роналду не потрапив до заявки команди, адже тільки приступив до тренувань із новим клубом.



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