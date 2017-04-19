"Ювентус" выбил "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38928 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101924 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155592 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116119 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116289 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112429 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104189 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107044 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103546 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153360 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Ювентус" выбил "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов

"Ювентус" выбил "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 17281 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Итальянский “Ювентус” в гостях на стадионе “Камп Ноу” сыграл в нулевую ничью с каталонской “Барселоной” и прошел в полуфинал Лиги чемпионов, передает УНН.

“Барселоне” не сразу удалось захватить преимущество в этом матче, но потом она просто прижала “Ювентус” к воротам Буффона. Правда, моментов хозяева почти не создали в первом тайме. К реальным голевых шансов можно отнести разве что неточный удар Месси с 10 метров.

Во втором тайме команде Энрике так и не удалось открыть счет, поэтому благодаря победе в Турине (3: 0) “старая синьора” продолжит борьбу за трофей.

Примечательно, что у “Барселоны” прервалась победная серия в домашних поединках Лиги чемпионов, которая достигала 15 поединков.

Добавим также, жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 21 апреля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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