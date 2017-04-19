"Ювентус" выбил "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов

“Барселоне” не сразу удалось захватить преимущество в этом матче, но потом она просто прижала “Ювентус” к воротам Буффона. Правда, моментов хозяева почти не создали в первом тайме. К реальным голевых шансов можно отнести разве что неточный удар Месси с 10 метров.

Во втором тайме команде Энрике так и не удалось открыть счет, поэтому благодаря победе в Турине (3: 0) “старая синьора” продолжит борьбу за трофей.

Примечательно, что у “Барселоны” прервалась победная серия в домашних поединках Лиги чемпионов, которая достигала 15 поединков.

Добавим также, жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 21 апреля.