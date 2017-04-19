"Ювентус" вибив "Барселону" з розіграшу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Італійський “Ювентус” в гостях на стадіоні “Камп Ноу” зіграв у нульову нічию із каталонською “Барселоною” та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів, передає УНН.
“Барселоні” не відразу вдалося захопити перевагу в цьому матчі, але потім вона просто притиснула “Ювентус” до воріт Буффона. Правда, моментів господарі майже не створили у першому таймі. До реальних гольових шансів можна віднести хіба що неточний удар Мессі з 10 метрів.
У другому таймі команді Енріке так і не вдалося відкрити рахунок, тому завдяки перемозі в Турині (3:0) “стара синьйора” продовжить боротьбу за трофей.
Примітно, що у “Барселони” перервалася переможна серія у домашніх поєдинках Ліги чемпіонів, яка сягала 15 поєдинків.
Додамо також, жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройде 21-го квітня.