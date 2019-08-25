"Ювентус" праздновал победу в матче-открытии нового сезона Серии А

Действующие чемпионы имели преимущество во владении мячом 62 на 38 процентов, что превратили в один забитый мяч. В середине тайма после подачи с углового кипер "Пармы" выбил мяч на грань штрафной, где первым на мяче оказался Алекс Сандро. Бразилец нанес несильный удар на пути которого ногу подставил Джорджио Кьеллини - 1:0.

Отметим, что в другом противостоянии, которое казалось удивительно голевым, "Наполи" в гостях вырвал выигрыш над "Фиорентиной" - 3: 4. По неаполитанцев дубль оформил Инсинье, еще по одному разу забивали Мартинес и Кальехон. За "фиалок" забивал Миленкович, Кевин-Принс Боатенг и Пульгар.

Добавим, во втором тру "Ювентус" сойдется дома с "Наполи".