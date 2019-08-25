"Ювентус" святкував перемогу у матчі-відкритті нового сезону Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У дебютному протистоянні італійської Серії А сезону 2019-20 років "Ювентус" в гостях здолав опір "Парми", передає кореспондент УНН.
Чинні чемпіони мали перевагу у володінні м'ячем 62 на 38 відсотків, що перетворили в один забитий м'яч. В середині тайму після подачі з кутового кіпер "Парми" вибив м'яч на межу штрафної, де першим на м'ячі виявився Алекс Сандро. Бразилець завдав несильного удару на шляху якого ногу підставив Джорджіо Кьєлліні – 1:0.
Відзначимо, що в іншому протистоянні, яке видалося напрочуд гольовим, "Наполі" в гостях вирвав виграш над "Фіорентиною" – 3:4. За неаполітанців дубль оформив Інсіньє, ще по-одному разу забивали Мертенс і Кальєхон. За "фіалок" забивав Міленковіч, Кевін-Прінс Боатенг та Пульгар.
Додамо, в другому тру "Ювентус" зійдеться вдома із "Наполі".