Ювенальные прокуроры: 344 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 344 ребенка, еще 642 – ранены. Об этом информирует УНН.
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Более 986 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 3 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 344. Возросло количество раненых – более 642.
Офис Генпрокурора приводит не окончательные цифры, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 342, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", — говорится в сообщении.
2 июля в результате обстрела военными РФ гражданской инфраструктуры г. Доброполья Донецкой области получили ранения 7-летний мальчик и 3-летняя девочка.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.
Напомним
Русские обстреляли Доброполье в Донецкой области: среди раненых 7-летний мальчик.