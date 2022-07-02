Росіяни обстріляли Добропілля у Донецькій області: серед поранених 7-річний хлопчик

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В результаті російського удару по Добропіллю Донецької області зазнали поранення двоє цивільних, серед них 7-річний хлопчик.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, один приватний — ущент розбитий.

Нагадаємо

Окупанти вкотре обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.