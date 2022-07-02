Росіяни обстріляли Добропілля у Донецькій області: серед поранених 7-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Окупаційні війська російської федерації обстріляли Добропілля у Донецькій області. Серед поранених 7-річний хлопчик. Про обстріли повідомляє кореспондент Радіо Свобода, пише УНН.
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В результаті російського удару по Добропіллю Донецької області зазнали поранення двоє цивільних, серед них 7-річний хлопчик.
Як передає кореспондент Радіо Свобода, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, один приватний — ущент розбитий.
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