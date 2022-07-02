Окупанти вкотре обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram повідомив, що окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду області. Про це інформує УНН.
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"День на Дніпропетровщині минув неспокійно. Окупанти знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. На щастя, жертв і руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
Голова облради додав, що окрім обстрілів, на одному з промислових підприємств Павлограда вдень сталася масштабна пожежа. Обійшлося без постраждалих. Причини пожежі ще з‘ясовуються.
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