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Пішли купатись і підірвались на міні: на Одещині один чоловік загинув, а у іншого контузія

Пішли купатись і підірвались на міні: на Одещині один чоловік загинув, а у іншого контузія

Київ • УНН

 • 187777 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. На одному з пляжів Одеської області двоє чоловіків, які пішли купатись у морі, підірвались на міні. Як повідомили в ОК "Південь", один чоловік загинув, а у іншого контузія, передає УНН.

Деталі

На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод.

Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.

В ОК "Південь" нагадали, що попередження про мінну небезпеку - це не жахачки військових і не перешкода відпочинку. 

Нагадаємо

В Одеській області на пляжі людина підірвалась на міні і загинула.

Українські Національні Новини

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