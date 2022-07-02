Пішли купатись і підірвались на міні: на Одещині один чоловік загинув, а у іншого контузія
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На одному з пляжів Одеської області двоє чоловіків, які пішли купатись у морі, підірвались на міні. Як повідомили в ОК "Південь", один чоловік загинув, а у іншого контузія, передає УНН.
Деталі
На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод.
Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.
В ОК "Південь" нагадали, що попередження про мінну небезпеку - це не жахачки військових і не перешкода відпочинку.
Нагадаємо
В Одеській області на пляжі людина підірвалась на міні і загинула.