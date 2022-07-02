Пошли купаться и подорвались на мине: в Одесской области один человек погиб, а у другого контузия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На одном из пляжей Одесской области двое мужчин, которые пошли купаться в море, подорвались на мине. Как сообщили в ОК "Юг", один человек погиб, а у другого контузия, передает УНН.
Детали
На одном из пляжей Одесщины мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод.
Во время заплыва в море один из отдыхающих подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.
В ОК "Юг" напомнили, что предупреждение о минной опасности – это не ужастики военных и не препятствие отдыху.
Напомним
В Одесской области на пляже человек подорвался на мине и погиб.