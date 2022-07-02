Оккупанты в очередной раз обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава Днепропетровской областной рады Николай Лукашук в своем Telegram сообщил, что оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую общину области. Об этом информирует УНН.
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"День в Днепропетровской области прошел неспокойно. Оккупанты снова обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины. К счастью, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.
Глава облрады добавил, что кроме обстрелов, на одном из промышленных предприятий Павлограда днем произошел масштабный пожар. Обошлось без пострадавших. Причины пожара еще с‘выясняются.
Напомним
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