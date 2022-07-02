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13:44 • 11990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 11196 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 28026 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Россияне обстреляли Доброполье в Донецкой области: среди раненых 7-летний мальчик

Россияне обстреляли Доброполье в Донецкой области: среди раненых 7-летний мальчик

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Оккупационные войска российской федерации обстреляли Доброполье в Донецкой области. Среди раненых 7-летний мальчик. Об обстрелах сообщает корреспондент Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

В результате российского удара по Доброполью Донецкой области получили ранения двое гражданских, среди них 7-летний мальчик.

Как передает корреспондент Радио Свобода, повреждены многоэтажные и частные дома, один частный — полностью разбит.

Напомним

Оккупанты в очередной раз обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

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