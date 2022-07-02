Россияне обстреляли Доброполье в Донецкой области: среди раненых 7-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Оккупационные войска российской федерации обстреляли Доброполье в Донецкой области. Среди раненых 7-летний мальчик. Об обстрелах сообщает корреспондент Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
В результате российского удара по Доброполью Донецкой области получили ранения двое гражданских, среди них 7-летний мальчик.
Как передает корреспондент Радио Свобода, повреждены многоэтажные и частные дома, один частный — полностью разбит.
Напомним
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