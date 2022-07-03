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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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​​Ювенальні прокурори: 344 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

​​Ювенальні прокурори: 344 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Київ • УНН

 • 234794 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Офіс Генерального прокурора України повідомив, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини, ще 642 - поранені. Про це інформує УНН.

Деталі

Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 344. Зросла кількість поранених - понад 642.

Офіс Генпрокурора наводить не остаточні цифри, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Цитата

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 342, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31",- йдеться у повідомленні.

2 липня внаслідок обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Нагадаємо

Росіяни обстріляли Добропілля у Донецькій області: серед поранених 7-річний хлопчик.

Українські Національні Новини

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