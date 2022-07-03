Ювенальні прокурори: 344 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Офіс Генерального прокурора України повідомив, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини, ще 642 - поранені. Про це інформує УНН.
Деталі
Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 344. Зросла кількість поранених - понад 642.
Офіс Генпрокурора наводить не остаточні цифри, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Цитата
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 342, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31",- йдеться у повідомленні.
2 липня внаслідок обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.
Нагадаємо
Росіяни обстріляли Добропілля у Донецькій області: серед поранених 7-річний хлопчик.