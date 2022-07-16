Ювелирные изделия из рф ускользают из-под эмбарго ЕС на золото - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Европейская комиссия изложила планы по запрету импорта российского золота, но ювелирные изделия исключены из списка товаров, подпадающих под санкции, согласно проекту, с которым ознакомился POLITICO, пишет УНН.
Детали
Исполнительный орган ЕС, как указано, начал разрабатывать планы запрета на ввоз золота из рф после объявления в прошлом месяце странами G7.
В проекте пакета санкций, который еще предстоит одобрить странами ЕС, говорится, что "запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, указанное в Приложении XXVI, если оно происходит из россии и было вывезено из россии в Союз или любую третью страну".
Но проект приложения к документу, как сообщается, показывает, что "блок запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота".
"В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, которые заставят деньги течь в кремлевскую казну", - отмечает издание.
Проект пакета санкций против рф может быть одобрен на следующей неделе.
Дополнение
Ежегодно россия экспортирует золото на миллиарды евро. В 2019 году около 90% российского экспорта золота приходилось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.