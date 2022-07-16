Ювелірні вироби з рф вислизають з-під ембарго ЄС на золото - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Європейська комісія виклала плани щодо заборони імпорту російського золота, але наразі ювелірні вироби виключені зі списку товарів, що підпадають під санкції, згідно з проектом, з яким ознайомився POLITICO, пише УНН.
Деталі
Виконавчий орган ЄС, як вказано, почав розробляти плани заборони на ввезення золота з рф після оголошення минулого місяця країнами G7.
У проекті пакета санкцій, який ще має бути схвалений країнами ЄС, йдеться, що «забороняється купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, зазначене у Додатку XXVI, якщо воно походить з росії та було вивезене з росії до Союзу чи будь-якої третьої країни".
Але проект додатку до документа, як повідомляється, показує, що "блок заборонить лише золото у порошку, необробленому чи напівфабрикатному вигляді, а також золоті монети та відходи чи брухт золота".
"У проекті не вказано золото у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити лазівки, які змусять гроші текти до кремлівської скарбниці", - зазначає видання.
Проект пакету санкцій проти росії може бути схвалений наступного тижня.
Доповнення
Щорічно росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90% російського експорту золота припадало на Велику Британію, яка вже залишила ЄС.