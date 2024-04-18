Юсов: есть информация об успешной атаке на российскую РЛС

Есть информация о сгоревшем вражеском вертолете и успешной атаке на российскую радиолокационную станцию, рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

"Вчера активный день был. Есть информация о сгоревшем вертолете и об успешной атаке на радиолокационную станцию. Ночью сегодня также горело и грохотало", - рассказал Юсов.

Он также отметил, что все движется и развивается так, как того хотел Путин, когда начинал эту войну.

Контекст

Как писал Newsweek, утром 17 апреля и 11 апреля украинские беспилотники атаковали 590-й отдельный радиотехнический центр в/ч 84680 в городе Ковылкино. Город расположен в республике Мордовия, примерно в 360 милях от границы с Украиной.

Как сообщало Суспільне, вчера украинские беспилотники во второй раз атаковали российскую радиолокационную станцию "Контейнер" в городе Ковылкино в Мордовии. Оборудование станции входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.