Юсов: россияне ищут новые ресурсы для информационной войны против Украины

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«россияне продолжают искать новые ресурсы для информационной войны против Украины. Есть информация о том, что 25 августа при участии Кириенко (куратор внутренней политики путина – ред.) состоялось совещание с российскими пропагандистами по новому этапу информационной войны против Украины. С одной стороны, там ничего нового нет, но россияне используют значительные ресурсы, чтобы распространять нарративы, мол нет успеха в контрнаступлении, а значит поддерживать не нужно. Что сплошь коррумпированное государство, все воруется, и поддерживать не нужно и т.д.», - рассказал Юсов.

Детали

По словам представителя ГУР, украинское общество должно очень критически относиться к распространению информации, доверять только верифицированным источникам информации, проверенным СМИ, не потреблять сомнительную информацию из сомнительных источников, и конечно, государство должно проводить информационную работу на международной дипломатической арене.

На информационную войну россияне закладывают новый бюджет, и каждый раз ищут новые инструменты, потому что предыдущие инструменты либо перестают быть эффективными, либо разоблачаются и не могут быть использованы так, как работали раньше, заметил Юсов.

«Часть агентов влияния теряет возможность донесения информации. Средства не жалуются агрессором. Какие бы суммы не выделялись на информационную войну, это дешевле, чем расходы на поле боя», - отмечает он, добавляя, что российские спецслужбы на поле информационной войны работают против Украины еще до начала войны 2014 года, как внутри государства, так и за рубежом.

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Для этого они каждый раз придумывают новые идеи. « (они) ищут новых спикеров, которые готовы озвучивать нарративы и выступать ньюзмейкерами; ищут новые медиа, которые сознательно или бессознательно могут быть использованы как площадки для размещения подобной информации и подобных нарративов. Это комплексная работа и российские спецслужбы этому уделяют достаточно серьезное внимание», - говорит представитель ГУР.

Фейки строятся на том, что 10%- 15% должны быть правдой, все остальное ложь, факты в россии особо никого не интересуют, резюмирует Юсов.

«Украинские медиа говорят о коррупции, но в контексте борьбы с ней. Зато пропаганда подает коррупцию как аргумент прекратить поддержку Украины. Это иллюстрация одной из тем, насколько по-разному она может подаваться», - сказал Андрей Юсов.