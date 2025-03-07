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Юрия Винничука исключили из Украинского ПЕН: в чем причина

Киев • УНН

 • 17351 просмотра

Юрия Винничука исключили из Украинского ПЕН из-за его публичной реакции на скандал с домогательствами в ЛНУ. Организация заявила, что его высказывания противоречат ценностям ПЕН и наносят ущерб ее репутации.

Юрия Винничука исключили из Украинского ПЕН: в чем причина

Решением исполнительного совета Украинского ПЕН писатель Юрий Винничук исключен из организации. Причиной стала его статья - реакция на скандал с домогательствами в ЛНУ.

Об этом сообщил Украинский ПЕН, пишет УНН.

Украинский ПЕН подчеркивает, что писателя исключили за публичные высказывания, которые противоречат ценностям организации и наносят вред ее репутации.

Украинский ПЕН не терпит проявлений гендерно обусловленного насилия и придерживается принципов, изложенных в Женском манифесте Международного ПЕН, в частности в его первом пункте Non-violence ("...положить конец насилию против женщин во всех его формах, включая юридические, физические, сексуальные, психологические, вербальные и цифровые…")

- говорится в сообщении.

Организация отмечает, что основополагающие понятия уважения к человеку и его достоинству сейчас подвергаются испытаниям, и сегодня особенно важно их защищать.

Контекст

После скандала с преподавателем Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифом Лосем, которого бывшая студентка обвинила в домогательствах, Винничук написал колонку под названием "Когда-то была распутная эпоха" в издании "Збруч".

Он отметил, что когда был молод, "это было обыденным делом", текст вызвал возмущение в обществе.

Напоминаем

Комиссия по вопросам этики и профессиональной деятельности ЛНУ рекомендовала уволить Иосифа Лося с должности профессора кафедры зарубежной прессы.

Выпускница факультета журналистики и журналистка медиа NGL Екатерина Родак ранее написала в Facebook пост, где рассказала о случае домогательств со стороны Лося. Это произошло, когда она была студенткой около десяти лет назад.

После того, как ее пост стал известен, начали поступать другие свидетельства от студенток факультета журналистики, которые также жаловались на поведение Иосифа Лося.

Лилия Подоляк

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