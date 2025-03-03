Комісія ЛНУ Франка рекомендувала звільнити професора Лося, якого звинувачують в домаганнях
Київ • УНН
Комісія з етики ЛНУ ім. Франка рекомендувала звільнити професора Йосипа Лося через звинувачення в домаганнях. Випускниця університету Катерина Родак та інші колишні студенти надали свідчення про неналежну поведінку викладача.
Комісії з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала звільнити професора Йосипа Лося з посади професора кафедри зарубіжної преси.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Студентський уряд ЛНУ ім. Івана Франка.
Сьогодні відбулося друге засідання Комісії з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка. На засіданні була присутня Катерина Родак, яка першою розповіла про свій випадок домагань від Лося. Вона виступила з промовою у якій згадала листи інших колишніх студентів університету, котрі звернулися до неї з подібними свідченнями сексуальних домагань та харасменту з боку професора Йосипа Лося.
Після перерви та закритої частини засідання голова Комісії з питань етики та професійної діяльності повідомив про ухвалене рішення: на підставі численних заяв випускників факультету журналістики рекомендувати в.о. ректора Львівського університету Володимиру Мельнику звільнити професора Йосипа Лося з посади професора кафедри зарубіжної преси
Катерина Родак повідомила на своїй сторінці у Facebook, що сам професор на засідання не прийшов, а лише передав повідомлення, що підписав договір з адвокатами і має намір судитися.
Закликаю не боятися й повідомляти: освітній омбудсмен про сексуальні домагання в університетах12.02.25, 18:25 • 110298 переглядiв
Доповнення
Випускниця факультету журналістики та журналістка медіа NGL, Катерина Родак, поділилася публікацією, в якій розповіла про випадок домагань з боку пана Лося Й. Д., що стався, коли вона була студенткою університету близько десяти років тому.
Після того, як її допис набув розголосу, почали надходити інші свідчення від студенток факультету журналістики, які також скаржаться на поведінку пана Лося.
У поліції Львівської області розпочали перевірку інформації щодо звинувачень у домаганнях на адресу професора Львівського національного університету імені Івана Франка, Йосипа Лося.