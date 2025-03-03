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Комиссия ЛНУ Франка рекомендовала уволить профессора Лося, которого обвиняют в домогательствах

Киев • УНН

 • 21757 просмотра

Комиссия по этике ЛНУ им. Франка рекомендовала уволить профессора Иосифа Лося из-за обвинений в домогательствах. Выпускница университета Екатерина Родак и другие бывшие студенты предоставили свидетельства о ненадлежащем поведении преподавателя.

Комиссия ЛНУ Франка рекомендовала уволить профессора Лося, которого обвиняют в домогательствах

Комиссия по вопросам этики и профессиональной деятельности Львовского национального университета имени Ивана Франко рекомендовала уволить профессора Иосифа Лося с должности профессора кафедры зарубежной прессы.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Студенческое правительство ЛНУ им. Ивана Франко.

Сегодня состоялось второе заседание Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности Львовского национального университета имени Ивана Франко. На заседании присутствовала Екатерина Родак, которая первой рассказала о своем случае домогательств со стороны Лося. Она выступила с речью, в которой упомянула письма других бывших студентов университета, которые обратились к ней с подобными свидетельствами сексуальных домогательств и харассмента со стороны профессора Иосифа Лося.

После перерыва и закрытой части заседания председатель Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности сообщил о принятом решении: на основании многочисленных заявлений выпускников факультета журналистики рекомендовать и.о. ректора Львовского университета Владимиру Мельнику уволить профессора Иосифа Лося с должности профессора кафедры зарубежной прессы

- сообщили в студенческом правительстве. 

Катерина Родак сообщила на своей странице в Facebook, что сам профессор на заседание не пришел, а лишь передал сообщение, что подписал договор с адвокатами и имеет намерение судиться.

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах12.02.25, 18:25 • 110284 просмотра

Дополнение

Выпускница факультета журналистики и журналистка медиа NGL, Екатерина Родак, поделилась публикацией, в которой рассказала о случае домогательств со стороны господина Лося Й. Д., который произошел, когда она была студенткой университета около десяти лет назад.

После того, как её пост стал известен, начали поступать другие свидетельства от студенток факультета журналистики, которые также жалуются на поведение господина Лося.

В полиции Львовской области начали проверку информации о обвинениях в домогательствах в адрес профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко, Иосифа Лося.

Анна Мурашко

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