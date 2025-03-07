Юрія Винничука виключили з Українського ПЕН: в чому причина

Рішенням виконавчої ради Українського ПЕН письменника Юрія Винничука виключено з організації. Причиною стала його стаття - реакция на скандал із домаганням в ЛНУ.

Про це повідомив Український ПЕН, пише УНН.

Український ПЕН підкреслює, що письменника виключено за публічні висловлювання, що суперечать цінностям організації та шкодять її репутації.

Український ПЕН не толерує проявів ґендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women’s manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті Non-violence ("...покласти край насильству проти жінок у всіх його формах, зокрема юридичних, фізичних, сексуальних, психологічних, вербальних та цифрових…") - йдеться в повідомленні.

Організація зазначає, що засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати.

Контекст

Після скандалу щодо викладача Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося, якого колишня студентка звинуватила у домаганнях, Винничук написав колонку під назвою "Була колись розпусна епоха" у виданні "Збруч".

Він зазначив, що коли був молодий, "це було буденною справою", текст викликав обурення суспільстві.

Нагадаємо

Комісія з питань етики та професійної діяльності ЛНУ рекомендувала звільнити Йосипа Лося з посади професора кафедри зарубіжної преси.

Випускниця факультету журналістики та журналістка медіа NGL Катерина Родак раніше написала у Facebook пост, де розповіла про випадок домагань з боку Лося. Цо сталося, коли вона була студенткою близько десяти 10 років тому.

Після того, як її допис набув розголосу, почали надходити інші свідчення від студенток факультету журналістики, які також скаржились на поведінку Йосипа Лося.