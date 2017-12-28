ЮНИСЕФ: дети все чаще становятся мишенями в зонах конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Дети все чаще становятся жертвами насилия в зонах конфликта по всему миру. Об этом заявил директор программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с помощи в чрезвычайных ситуациях Мануэль Фонтейн, передает УНН со ссылкой на DW.
Детей используют как живой щит, калечат, убивают или заставляют участвовать в боевых действиях.
"Мы не должны быть глухими. Такая жестокость не должна становиться новой нормой", - сказал М.Фонтайн.
Также нередки случаи принудительного труда детей и принуждение несовершеннолетних к браку. Такие действия наблюдаются в Ираке, Сирии, Йемене, Нигерии, Южном Судане и Мьянме.
Много миллионов детей страдают от голода, болезней и травм из-за конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Лишь в одном Афганистане за первые девять месяцев 2017 года погибли почти 700 детей. В Нигерии и Камеруне террористическая группировка "Боко Харам" заставило 135 детей стать террористами-смертниками. После тысячи дней войны в Йемене погибли или получили ранения по меньшей мере 5000 детей. Всего в мире около 11 млн детей нуждаются в помощи.
Как сообщал УНН, ЮНИСЕФ призвал обеспечить детям безопасность в интернете.