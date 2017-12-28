ЮНІСЕФ: діти все частіше стають мішенями в зонах конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Діти все частіше стають жертвами насильства у зонах конфлікту по всьому світі. Про це заявив директор програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з допомоги у надзвичайних ситуаціях Мануель Фонтейн, передає УНН з посиланням на DW.
Дітей використовують як живий щит, калічать, убивають або примушують брати участь у бойових діях.
“Ми не повинні бути глухими. Така жорстокість не повинна ставати новою нормою”, — сказав М.Фонтайн.
Також частими є випадки примусової праці дітей та примушування неповнолітніх до шлюбу. Такі дії спостерігаються в Іраку, Сирії, Ємені, Нігерії, Південному Судані та М’янмі.
Багато мільйонів дітей страждають від голоду, хвороб і травм через конфлікти, що тривають по всьому світу. Лише в одному Афганістані за перші дев’ять місяців 2017 року загинули майже 700 дітей. У Нігерії та Камеруні терористичне угруповання “Боко Харам” примусило 135 дітей стати терористами-смертниками. Після тисячі днів війни у Ємені загинули або дістали поранення щонайменше 5000 дітей. Загалом у світі близько 11 мільйонів дітей потребують допомоги.
Як повідомляв УНН, ЮНІСЕФ закликав гарантувати дітям безпеку в інтернеті.