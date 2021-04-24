Юная украинка второй раз подряд пробилась в финал турнира в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Представительница украинского тенниса Анастасия Соболева пробилась в финал 15-тысячника ITF в Турции, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины
Детали
17-летняя Соболева получила уже 12-ю победу подряд. В полуфинале днепрянка одолела сопротивление четвертой сеяной швейцарки Йлены Ин-Албон - 4:6, 6:1, 6:3.
В матче за титул наша соотечественница встретится с шестой сеяной Садой Нахиманой из Бурунди.
Примечательно, что для Соболевой это лишь седьмой профессиональный турнир ITF в карьере. В трех из них она участвовала в прошлом и позапрошлом годах.
Напомним
На прошлой неделе Соболева праздновала победу на аналогичном турнире в Турции.