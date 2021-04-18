Українська тенісистка виграла дебютний титул у кар'єрі на турнірі в Туреччині

Деталі

У фінальному матчі 16-річна українська тенісистка, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, за 1 годину 20 хвилин обіграла представницю Італії Нурію Бранкаччо - 6:0, 7:6 (5). Під час зустрічі Соболєва зробила шість брейків і програла три гейми на своїй подачі.

Відзначимо, в другому сеті Соболєва була попереду 4:1, потім програла чотири гейми поспіль, але зуміла в підсумку перевести гру на тай-брейк, у якому вона відігралася.

Соболєва провела свій шостий професійний турнір, на якому виграла перший титул. Раніше її кращим результатом був чвертьфінал на аналогічному 15-тисячнику в Туреччині в кінці березня.

Зауважимо, що за виступ на турнірі в Антальї 16-річна уродженка Дніпра заробила 11 очок і дебютує в оновленій світовій генерації (WTA).

Додамо

Представник України завоював третій титул ITF у кар'єрі.