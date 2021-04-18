Украинская теннисистка выиграла дебютный титул в карьере на турнире в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украинка Анастасия Соболева стала победительницей на теннисном турнире ITF W15 в Турции, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
В финальном матче 16-летняя украинская теннисистка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, за 1 час 20 минут обыграла представительницу Италии Нурию Бранкаччо - 6:0, 7:6 (5). Во время встречи Соболева сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче.
Отметим, во втором сете Соболева была впереди 4:1, затем проиграла четыре гейма подряд, но сумела в итоге перевести игру на тай-брейк, в котором она отыгралась.
Соболева провела свой шестой профессиональный турнир, на котором выиграла первый титул. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал на аналогичном 15-тысячнике в Турции в конце марта.
Заметим, что за выступление на турнире в Анталье 16-летняя уроженка Днепра заработала 11 очков и дебютирует в обновленной мировой генерации (WTA).
Добавим
Представитель Украины завоевал третий титул ITF в карьере.