Теніс: українець завоював третій титул ITF у кар'єрі

Деталі

У фіналі 19-річний українець, посіяний на турнірі під четвертим номером, розгромив другу ракетку турніру Івана Гахов з Росії – 6:1, 6:1.

Таким чином, наш земляк взяв реванш за поразку від Гахова в фіналі ф'ючерсу в Шимкенті минулого тижня.

Зауважимо, що це третій одиночний титул ITF у професійній кар'єрі Ваншельбойма і другий - в нинішньому сезоні. Українець в 2019 році виграв ф'ючерс в Китаї (ґрунт), а в цьому році - в Тунісі (хард).

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