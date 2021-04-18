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Теннис: украинец завоевал третий титул ITF в карьере

Теннис: украинец завоевал третий титул ITF в карьере

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм завоевал трофей на турнире категории фьючерс в Шымкенте (Казахстан), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В финале 19-летний украинец, посеянный на турнире под четвертым номером, разгромил вторую ракетку турнира Ивана Гахова из России - 6:1, 6:1.

Таким образом, наш земляк взял реванш за поражение от Гахова в финале фьючерса в Шымкенте на прошлой неделе.

Отметим, что это третий одиночный титул ITF в профессиональной карьере Ваншельбойма и второй - в нынешнем сезоне. Украинец в 2019 году выиграл фьючерс в Китае (грунт), а в этом году - в Тунисе (хард).

Стоит напомнить

Женская сборная Украины по теннису выиграла матч Кубка Билли Джин Кинг у команды Японии.

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