Юна українка вдруге поспіль пробилася до фіналу турніру в Туреччині

Деталі

17-річна Соболєва здобула вже 12-ту перемогу поспіль. У півфіналі дніпрянка здолала спротив четвертої сіяної швейцарки Йлени Ін-Албон – 4:6, 6:1, 6:3.

У матчі за титул наша співвітчизниця зустрінеться з шостою сіяною Садою Нахіманою з Бурунді.

Примітно, що для Соболєвої це лише сьомий професійний турнір ITF у кар’єрі. У трьох з них вона брала участь минулого та позаминулого років.

Нагадаємо

Минулого тижня Соболєва святкувала перемогу на аналогічному турнірі в Туреччині.