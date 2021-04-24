Юна українка вдруге поспіль пробилася до фіналу турніру в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Представниця українського тенісу Анастасія Соболєва пробилася в фінал 15-тисячника ITF в Туреччині, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України
Деталі
17-річна Соболєва здобула вже 12-ту перемогу поспіль. У півфіналі дніпрянка здолала спротив четвертої сіяної швейцарки Йлени Ін-Албон – 4:6, 6:1, 6:3.
У матчі за титул наша співвітчизниця зустрінеться з шостою сіяною Садою Нахіманою з Бурунді.
Примітно, що для Соболєвої це лише сьомий професійний турнір ITF у кар’єрі. У трьох з них вона брала участь минулого та позаминулого років.
Нагадаємо
Минулого тижня Соболєва святкувала перемогу на аналогічному турнірі в Туреччині.