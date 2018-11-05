Юлия Тимошенко: "Батькивщина" настаивает на немедленной отмене повышения цены на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Юлия Тимошенко требует от Верховной Рады немедленно отменить правительственное постановление об увеличении на 23,5% стоимости газа для населения и настаивает на введении моратория на подорожание газа украинской добычи. Об этом лидер "Батькивщины" заявила на согласительном совете председателей парламентских фракций и комитетов, передает УНН.
"Мы настаиваем, чтобы после вопроса о создании ВСК по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк сразу была проголосовано постановление о немедленной отмене цены на газ и введения моратория на повышение цены на газ украинской добычи", - отметила Юлия Тимошенко.
Председатель фракции отметила, что справедливая цена на газ украинской добычи с учетом всех расходов и 30% рентабельности должна составлять 90 долл. США за тысячу кубометров вместо 300 долл., Установленных властями Порошенко.
Юлия Тимошенко возмущена действиями президента, который доказал украинский к обнищанию, а сам увеличил за год состояние в 8 раз.
"И это в стране, где люди не могут себе лишнего куска хлеба позволить. Президент страны, одной из беднейших в мире, в 8 раз за год увеличил свое состояние. И на этом фоне он дал команду повысить на 23,5% цену на газ для людей ", - возмутилась лидер" Батькивщины ".
Она призвала народных депутатов не быть равнодушными, потому что у людей не хватает денег на жизнь, ведь тарифы забирают у них последнее: "Они скоро будут недоедать из-за политики, которую проводит Порошенко!"
Юлия Тимошенко также напомнила, что уже 131 местный совет различных уровней проголосовала против повышения цены на газ и призвала Петра Порошенко "прекратить геноцид украинской нации".