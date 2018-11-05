Юлія Тимошенко: "Батьківщина" наполягає на негайному скасуванні підвищення ціни на газ

“Ми наполягаємо, щоб після питання про створення ТСК щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк одразу була проголосована постанова про негайне скасування ціни на газ і запровадження мораторію на підвищення ціни на газ українського видобутку”, — зазначила Юлія Тимошенко.

Голова фракції наголосила, що справедлива ціна на газ українського видобутку з урахуванням усіх видатків та 30% рентабельності має становити 90 дол. США за тисячу кубометрів замість 300 дол., встановлених владою Порошенка.

Юлія Тимошенко обурена діями президента, який довів українців до зубожіння, а сам збільшив за рік статки у 8 разів.

“І це у країні, де люди не можуть собі зайвого шматка хліба дозволити. Президент країни, однієї з найбідніших у світі, у 8 разів за рік збільшив свої статки. І на цьому тлі він дав команду підвищити на 23,5% ціну на газ для людей”, — обурилася лідер “Батьківщини”.

Вона закликала народних депутатів не бути байдужими, бо в людей не вистачає грошей на життя, адже тарифи забирають в них останнє: “Вони скоро будуть недоїдати через політику, яку проводить Порошенко!”

Юлія Тимошенко також нагадала, що вже 131 місцева рада різних рівнів проголосувала проти підвищення ціни на газ та закликала Петра Порошенка “припинити геноцид української нації”.