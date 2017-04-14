Ю.Самойлова заявила, что рада возможности выступить на Евровидении в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российская певица Юлия Самойлова, не приедет на нынешнее Евровидение в Киев, рада тому, что ее кандидатуру подтвердили для участия в песенном конкурсе в 2018 году, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Об этом было объявлено еще три недели назад, что я поеду на Евровидение в 2018 году, если не получится в этом. Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год”, — сказала Ю.Самойлова.
Также она отметила, что пока рано начинать подготовку к обзору следующего года.
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.
После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе “Евровидение” в Киеве, однако “Первый канал” подтвердил, что Ю.Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году.