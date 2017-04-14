Ю.Самойлова заявила, что рада возможности выступить на Евровидении в следующем году

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100938 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116374 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175124 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128259 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123815 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116533 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107468 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103885 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Ю.Самойлова заявила, что рада возможности выступить на Евровидении в следующем году

Ю.Самойлова заявила, что рада возможности выступить на Евровидении в следующем году

Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российская певица Юлия Самойлова, не приедет на нынешнее Евровидение в Киев, рада тому, что ее кандидатуру подтвердили для участия в песенном конкурсе в 2018 году, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Об этом было объявлено еще три недели назад, что я поеду на Евровидение в 2018 году, если не получится в этом. Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год”, — сказала Ю.Самойлова.

Также она отметила, что пока рано начинать подготовку к обзору следующего года.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе “Евровидение” в Киеве, однако “Первый канал” подтвердил, что Ю.Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году.

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