Ю.Самойлова заявила, що рада можливості виступити на Євробаченні наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російська співачка Юлія Самойлова, яка не приїде на цьогорічне Євробачення до Києва, рада тому, що її кандидатуру підтвердили для участі в пісенному конкурсі в 2018 році, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Про це було оголошено ще три тижні тому, що я поїду на Євробачення в 2018 році, якщо не вийде в цьому. Звичайно, я засмучена, що не вдалося виступити зараз, не буду приховувати. Але рада тому, що мою кандидатуру підтвердили на наступний рік”, — сказала Ю.Самойлова.
Також вона зазначила, що поки рано починати підготовку до огляду наступного року.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
Після цього Росія відмовилася замінювати свого представника на конкурсі “Євробачення” в Києві, однак "Перший канал" підтвердив, що Ю.Самойлова візьме участь у Євробаченні у 2018 році.