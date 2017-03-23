Ю.Луценко считает профессиональными действия охранника Д.Вороненкова

"В данном случае, я считаю, что работник охраны, действовал абсолютно профессионально. Посмотрите на результат: один охранник сумел нанести существенные повреждения в ситуации, когда он не надеялся на это", - убежден Ю.Луценко.

Однако, по его словам, спецслужба, которая охраняла Д.Вороненкова, проведет служебное расследование и установит, было ли сделано все правильно.

"Я не могу оценить до конца, могла ли охрана действовать иначе. Это должно сделать профессиональное служебное расследование", - добавил он.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.