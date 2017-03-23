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Ю.Луценко считает профессиональными действия охранника Д.Вороненкова

Ю.Луценко считает профессиональными действия охранника Д.Вороненкова

Киев • УНН

 • 13816 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что сотрудник спецслужбы, который осуществлял охрану экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова действовал профессионально, но будет проведено служебное расследование. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"В данном случае, я считаю, что работник охраны, действовал абсолютно профессионально. Посмотрите на результат: один охранник сумел нанести существенные повреждения в ситуации, когда он не надеялся на это", - убежден Ю.Луценко.

Однако, по его словам, спецслужба, которая охраняла Д.Вороненкова, проведет служебное расследование и установит, было ли сделано все правильно.

"Я не могу оценить до конца, могла ли охрана действовать иначе. Это должно сделать профессиональное служебное расследование", - добавил он.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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