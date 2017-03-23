Ю.Луценко вважає професійними дії охоронця Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що співробітник спецслужби, який здійснював охорону екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова діяв професійно, але буде проведене службове розслідування. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"В даному випадку, я вважаю, що працівник охорони, діяв абсолютно професійно. Подивіться на результат: один охоронець зумів нанести суттєві враження в ситуації, коли він не сподівався на це", - переконаний Ю.Луценко.
Однак, за його словами, спецслужба, яка охороняла Д.Вороненкова, проведе службове розслідування і встановить, чи було зроблено все достатньо.
"Я не можу оцінити до кінця, чи могла охорона діяти інакше. Це має зробити професійне службове розслідування", - додав він.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.