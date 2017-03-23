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Ю.Луценко: убийство Д.Вороненкова - показательная казнь свидетеля по делу В.Януковича

Ю.Луценко: убийство Д.Вороненкова - показательная казнь свидетеля по делу В.Януковича

Киев • УНН

 • 7423 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Убийство экс-депутата Держудмы РФ Дениса Вороненкова, это показательная казнь свидетеля, который давал показания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящий по делу о госизмене экс-президента Януковича. Средь бела дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля", - написал он.

Кроме того Ю.Луценко отметил, что закон предусматривает добавления в судебном следствии показаний Д.Вороненков.

"Вороненкова является не единственным свидетелем из числа российских чиновников. Также закон предусматривает добавления в судебном следствии показаний Д.Вороненкова, данных под письменный протокол", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

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