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Ю.Луценко: вбивство Д.Вороненкова - показова страта свідка у справі В.Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Вбивство екс-депутата Держудми РФ Деніса Вороненкова, це показова страта свідка, який надавав свідчення у справі держзради екс-президента Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Цинічне вбивство одного із свідків, що проходить по справі держзради екс-президента Януковича. Серед білого дня в центрі Києва був застрелений екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який надав слідчим військової прокуратури надважливі покази по справі. Це була звична для Кремля показова страта свідка", - написав він.

Крім того Ю.Луценко зазначив, що закон передбачає долучення в судовому слідстві показів Д.Вороненкова.

"Вороненков є не єдиним свідком з числа російських високопосадовців. Також закон передбачає долучення в судовому слідстві показів Д.Вороненкова, даних під письмовий протокол", - наголосив Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.

Українські Національні Новини

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