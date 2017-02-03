Ю.Луценко: Украина не получит победу без прекращения внутреннего противостояния
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Перед решающим столкновением враг Украины задействовал всю мощь оккупационной орды и внутренних агентов и победа для Украины не наступит без прекращения внутреннего противостояния. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В эти дни наступает тот редкий и грозный час, когда на кону - Украина. Перед решающим столкновением враг задействовал всю мощь оккупационной орды и внутренних агентов", - отметил он.
По словам Ю.Луценко, "одни убивают снарядами и пулями, другие - словами уныния, раздора и мифом о мире любой ценой".
"Для Украины не наступит мир без Победы. Победа не наступит без хотя бы временного прекращения внутреннего противостояния. Пусть сколько бы не накипело, сейчас - то время, когда мы все - украинцы. И мы все в одном окопе с нашими героическими Вооруженными Силами. В единстве - наша сила! Наши слезы отольются. Наших убитых, раненых, истерзанных в плену - не простим. Победа будет за нами", - отметил Ю.Луценко.
Напомним, ранее Президент П.Порошенко заявлял, что соревнования власти и оппозиции не должны выливаться во внутреннюю войну без правил.