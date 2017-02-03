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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ю.Луценко: Україна не здобуде перемогу без припинення внутрішнього протистояння

Київ • УНН

 • 7734 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Перед вирішальним зіткненням ворог України задіяв усю потугу окупаційної орди і внутрішніх агентів і перемога для України не настане без припинення внутрішнього протистояння. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ю.Луценко: Україна не здобуде перемогу без припинення внутрішнього протистояння

"У ці дні наступає той рідкий і грізний час, коли на кону - Україна. Перед вирішальним зіткненням ворог задіяв усю потугу окупаційної орди і внутрішніх агентів", - зазначив він.

Зі слів Ю.Луценка, "одні вбивають снарядами і кулями, інші - словами зневіри, розбрату та міфом про мир будь якою ціною".

"Для України не настане мир без Перемоги. Перемога не настане без бодай тимчасового припинення внутрішнього протистояння. Хай скільки б не накипіло, зараз - той час, коли ми всі - українці. І ми всі в одному окопі з нашими героїчними Збройними Силами. В єдності - наша сила! Наші сльози віділлються. Наших убитих, поранених, мордованих у полоні - не вибачимо. Перемога буде за нами", - зазначив Ю.Луценко.

Нагадаємо, раніше Президент П.Порошенко заявляв, що змагання влади та опозиції не має виливатися у внутрішню війну без правил.

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