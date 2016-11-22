Ю.Луценко сомневается, что В.Янукович даст ценные показания по скайпу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил сомнение в том, что украинское правосудие получит ценные доказательства благодаря допросу экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции. Об этом он сказал сегодня журналистам в Гааге в эфире "112 Украина", передает УНН.
"К сожалению, через скайп я сомневаюсь в особых ценных показаниях, которые можно получить украинскому правосудию (от экс-президента Украины Виктора Януковича - ред.)", - сказал он.
Ю.Луценко считает, что наиболее правильным является очный допрос В.Януковича в украинском суде.
"Я лично считаю, что это было бы самым эффективным способом. Тем более, что в последнее время Янукович требует очных ставок, предоставления ему определенных доказательств. Welcome to Kiev. Приезжайте, пожалуйста, Виктор Федорович. Вас ждет справедливость и закон", - заверил Генпрокурор.
Напомним, Святошинский районный суд Киева 16 ноября получил сообщение от Ростовского областного суда РФ о возможности допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана может состояться 25 ноября.
Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.