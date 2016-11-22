Ю.Луценко сумнівається, що В.Янукович надасть цінні свідчення через скайп

"На жаль, через скайп я сумніваюся в якихось особливих цінних показах, які можна отримати українському правосуддю (від екс-президента України Віктора Януковича - ред.)", - сказав він.

Ю.Луценко вважає, що найбільш правильним є очний допит В.Януковича в українському суді.

"Я особисто вважаю, що це було б найефективнішим способом. Тим більше, що останнім часом Янукович вимагає очних ставок, надання йому певних доказів. Welcome to Kiev. Приїжджайте, будь ласка, Віктор Федорович. Вас чекає справедливість і закон", - запевнив Генпрокурор.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва 16 листопада отримав повідомлення від Ростовського обласного суду РФ щодо можливості проведення допиту в режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича.

Допит екс-президента В.Януковича як свідка у справі про звинувачення п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану може відбутися 25 листопада.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.