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Ю.Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге

Ю.Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге

Киев • УНН

 • 13030 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генпрокурор Юрий Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях против активистов Революции Достоинства. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, сообщает УНН.

"Приближается очередная годовщина Революции достоинства и этот день Генпрокурор встретит в Гааге. Он будет проводить там переговоры с прокурорами Международного уголовного суда в ходе которой будут согласованы данные, которые нам дополнительно может потребоваться передать. А также возможен тайминг указанных процедур", - сказал Е.Енин.

Также он заверил, что для полноценного рассмотрения дела Киев должен предоставить доказательства того, что агрессивные действия в отношении мирных акций были не только в столице, а и по всей Украине.

"По мнению представителей МУС там недостает масштабности событий. Они говорят, что в основном события по массовому убийству имели довольно локализованный характер. Именно усилиями украинской следствия так и при поддержке украинской дипломатии мы стараемся убедить МУС, что эти события имели масштабный характер. Что речь идет не только о событиях в Киеве, но и о подавлении мирных восстаний в других регионах Украины. По всей Украине фактически ", - подчеркнул он.

"Второй вопрос, который волнует МКС - они пока не уверены до конца, что именно предусматривался расстрел, что это было охвачено предварительным планом. Вместо этого, мы доказываем, что это было спланировано ", - добавил заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНН, Украина имеет небольшие шансы на то, что Международный уголовный суд в Гааге примет к рассмотрению дело Майдана.

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