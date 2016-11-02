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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Ю.Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду у Гаазі

Ю.Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду у Гаазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо злочинів проти активістів Революції Гідності. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник Генерального Прокурора України Євген Єнін, повідомляє УНН.

“Наближається відзначення чергової річниці Революції гідності і цей день Генпрокурор зустріне у Гаазі. Він проводитиме там переговори з прокурорами Міжнародного кримінального суду в ході якої будуть узгоджені дані, які нам додатково можливо потрібно передати. А також можливий таймінг зазначених процедур”, — сказав Є.Єнін.

Також він запевнив, що для повноцінного розгляду справи Київ повинен надати докази того, що агресивні дії щодо мирних акцій були не лише у столиці, а ї по всій Україні.

“На думку представників МКС там не достає масштабності подій. Вони кажуть, що здебільшого події щодо масового вбивства мали доволі локалізований характер. Саме зусиллями українського слідства так і за підтримки української дипломатії ми намагаємося переконати МКС, що ці події мали масштабний характер. Що йдеться не лише про події в Києві, а й про придушення мирних повстань в інших регіонах України. По всій Україні фактично”, — наголосив він.

“Друге питання, яке хвилює МКС — вони наразі не впевнені до кінця, що саме передбачався розстріл, що це було охоплено попереднім планом, задумом. Натомість, ми доводимо, що це було сплановано”, — додав заступник Генпрокурора.

Як повідомляв УННУкраїна має невеликі шанси на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі візьме до розгляду справу Майдану.

Українські Національні Новини

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