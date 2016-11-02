Ю.Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду у Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо злочинів проти активістів Революції Гідності. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник Генерального Прокурора України Євген Єнін, повідомляє УНН.
“Наближається відзначення чергової річниці Революції гідності і цей день Генпрокурор зустріне у Гаазі. Він проводитиме там переговори з прокурорами Міжнародного кримінального суду в ході якої будуть узгоджені дані, які нам додатково можливо потрібно передати. А також можливий таймінг зазначених процедур”, — сказав Є.Єнін.
Також він запевнив, що для повноцінного розгляду справи Київ повинен надати докази того, що агресивні дії щодо мирних акцій були не лише у столиці, а ї по всій Україні.
“На думку представників МКС там не достає масштабності подій. Вони кажуть, що здебільшого події щодо масового вбивства мали доволі локалізований характер. Саме зусиллями українського слідства так і за підтримки української дипломатії ми намагаємося переконати МКС, що ці події мали масштабний характер. Що йдеться не лише про події в Києві, а й про придушення мирних повстань в інших регіонах України. По всій Україні фактично”, — наголосив він.
“Друге питання, яке хвилює МКС — вони наразі не впевнені до кінця, що саме передбачався розстріл, що це було охоплено попереднім планом, задумом. Натомість, ми доводимо, що це було сплановано”, — додав заступник Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, Україна має невеликі шанси на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі візьме до розгляду справу Майдану.