Ю.Луценко сообщил, когда будут судить Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В феврале начнется судебный процесс над Виктором Януковичем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Йесссс! Мы сделали это. Печерский суд дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене беглого Януковича !!! В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств просить наказание предателю ", - говорится в сообщении.
Также генпрокурор Украины поблагодарил за стойкость судьи и прокурорам, которые во время 15-часового заседания "работали на Закон и Справедливость".
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.