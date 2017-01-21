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Ю.Луценко сообщил, когда будут судить Януковича

Ю.Луценко сообщил, когда будут судить Януковича

Киев • УНН

 • 27295 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В феврале начнется судебный процесс над Виктором Януковичем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Йесссс! Мы сделали это. Печерский суд дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене беглого Януковича !!! В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств просить наказание предателю ", - говорится в сообщении.

Также генпрокурор Украины поблагодарил за стойкость судьи и прокурорам, которые во время 15-часового заседания "работали на Закон и Справедливость".

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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