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Ю.Луценко повідомив, коли судитимуть В.Януковича

Ю.Луценко повідомив, коли судитимуть В.Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. В лютому почнеться судовий процес над Віктором Януковичем. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Йесссс! Ми зробили це. Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство у справі про державну зраду біглого Януковича!!! В лютому ми почнемо і власне судовий процес, де прокуратура на підставі беззаперечних доказів проситиме покарання зраднику”, — йдеться в повідомленні.

Також генпрокурор України подякував за стійкість судді та прокурорам, які під час 15-годинного засідання “працювали на Закон і Справедливість”.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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